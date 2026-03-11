Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeşil-beyazlıların kritik karşılaşmasını taraftarların birlikte izleyebilmesi için eski Atatürk Stadyumu’nun bulunduğu alana dev ekran kurulacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi şu ifadeleri kullandı:

Yeşil-Beyaz coşku dev ekranda! Emin adımlarla yeniden Süper Lig ve Avrupa yolculuğuna devam eden Bursasporumuzun deplasmanında Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor ile karşılaşacağı 2. Lig 28. hafta mücadelesini, hep birlikte, omuz omuza, dev ortada izliyoruz. Her şeyin başladığı yerde; eski Atatürk Stadyumu alanımızda buluşalım!