Olay, Dilova ilçesi Diliskelesi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 704 Sokaktaki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Mutfakta kullanılan piknik tüpünden sızan gazdan etkilendiği farkedilen 1 yaşındaki Salih B.'nin annesi H.B., durumu 112 Acil Yardım Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cenazesi Gebze Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA