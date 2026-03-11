ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında Orta Doğu’da tansiyon giderek yükseldi. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı alarak gemi geçişlerini durdurması, küresel enerji piyasalarında arz kesintisi endişelerini artırdı. Çatışmaların 12’nci gününe girilirken yaşanan gelişmeler petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açarken, Türkiye’de de enerji arz güvenliği yeniden gündeme geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin doğal gaz ve akaryakıt tedarikine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz arzı açısından şu aşamada herhangi bir risk öngörmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Doğal gaz konusunda endişe duymayın arkadaşlar. Daha önce de ifade ettim, arz güvenliği konusunda inşallah bir sıkıntımız yok. Hem petrol hem petrol ürünlerinde yani akaryakıtta hem de doğalgazda. Bir sıkıntı öngörmüyoruz şu anda ama gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

Bakan Bayraktar, Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin temel nedeninin küresel piyasalardaki arz kesintisi endişesi olduğunu söyledi. Bölgedeki çatışmaların enerji piyasalarında belirsizlik yarattığını belirten Bayraktar, fiyat hareketlerinin bu beklentilerden kaynaklandığını ifade etti.

“Dünyada bir arz kesintisi endişesi var ve arz kesintisi söz konusu. Dolayısıyla bundan dolayı fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Ümit ediyorum en kısa zamanda hem bölgedeki bu çatışma sona erer hem de dünyadaki piyasalar biraz daha normalleşir.”

Bayraktar, son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, savaşın sona erebileceğine dair beklentilerden kaynaklandığını ifade etti. ABD’den yapılan açıklamaların, piyasalarda enerji arzının yeniden normale dönebileceği yönündeki beklentileri artırdığını söyledi.

Enerji Bakanı, petrol fiyatlarının normalleşmesi halinde yılın geri kalanında daha düşük seviyelerin görülebileceğini dile getirerek, “Aslında biz bu sene için özellikle yılın geri kalanında 60 dolarlar civarında bir öngörüde bulunuyoruz. Ama şu anda bir savaş ortamı var. Ümit ediyorum bu tansiyon düşer ve piyasalarda yeniden normalleşme olur" dedi.