İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, APP plaka kullanımına ilişkin cezai yaptırımlar, Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesinde yer alan “yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak” fiiline verilen idari para cezasının artırılmasını içeren torba kanun değişikliği kapsamında gündeme geldi. Plaka değişim işlemlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle, İçişleri Bakanı Çiftçi’nin talimatıyla denetimlerin 1 Nisan 2026’ya kadar rehberlik ve bilgilendirme şeklinde yapılacağı belirtildi. Bu süreçte 27 Şubat’tan itibaren kesilen cezaların da iptal edildiği bildirildi.

Yetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek.

Sadece vatandaşın yetkili kuruluş tarafından basılan ve mühürlenen plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde ekleme veya değişiklik yapması durumunda 4 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yetkili kuruluş olan TŞOF dışında yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden alınan gayriresmi, sahte plakaları araçlarında kullananlar için ise 140 bin lira idari para cezası uygulanmasına devam edilecek.

Yetkililer, bunun da kanunun açık amacı olan başta uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve terör gibi suçlarla mücadele kapsamında kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşın güvenliğinin temini açısından önemli bir gereklilik olduğunu belirtti.

"Değiştirilen plakalarla ilgili 1 Nisan’a kadar süre verdik"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"APP plakalarla ilgili sahada bir sıkıntı olduğunu gördük. Memleketim Konya’da da vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğunu görünce bunula ilgili bir tedbir almamız gerektiğini değerlendirdik arkadaşlarımızla. APP plakalarla ilgili, Türkiye Şoförler ve otomobilciler odası tarafından verilen plakaları geçerli kabul ediyoruz, herhangi bir ceza işlemi uygulamayacağız onlara. Fakat vatandaş plakayı aldıktan sonra şoförler odasında eğer plaka üzerinde herhangi bir oynama ya da değişiklik yaptıysa para cezası var. Onlar yürürlükte şu anda. Bir de yetkin olmayan yerlerde yaptırılan plakalar var. Biz bunlara sahte plaka diyoruz. Bunların güvenlik tarafı var, uyuşturucuda, düzensiz göçte kullanılması var. Dolayısıyla sahte plakalarla ilgili düzenleme de yürürlükte. Değiştirilen plakalarla ilgili 1 Nisan’a kadar süre verdik. Herhangi bir ceza uygulamayacak rehberlik yapacağız. Verilen cezaları da talimat verdim sileceğiz."

Çiftçi, "Diğer kurallara ilişkin de bir tolerans gündemde mi? Multimedya sistemleri ile ilgili de talepler vardı" sorusuna, "Şuanda üzerine çalışıyoruz" yanıtını verdi.