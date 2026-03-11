Olay, saat 03.30 sıralarında Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın bodrum katındaki marangozda yangının çıkmasıyla çevreyi yoğun duman kapladı. Bu sırada bölgeden geçen zabıta ekipleri yoğun dumanı fark ederek hemen harekete geçti. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, siren çalıp anons yaparak binada bulunanları muhtemel bir tehlikeye karşı tahliye etti. Yangının bodrum katta bulunan marangoz atölyesindeki buzdolabından kaynaklandığı iddia edilirken, iş yerinde ise hasar oluştu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesi vatandaşlar tarafından takdir topladı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

'Duyarlı zabıtamız ve komşularımızın seslerinden yangını fark ettik'

Yaşanan olayı anlatan Ahmet Yücetaş, 'Gece 03.30 sıralarında siren sesinden dışarı çıktık, zabıta ekiplerimizin seslerini duyduk. Pencereden baktık, bodrum katımızda yangın çıkmış. Sağ olsunlar, duyarlı zabıtamız ve komşularımızın seslerinden yangını fark ettik. Can havliyle kendimizi dışarıya attık ve itfaiye gelip söndürdü,' dedi.

Vedat Çakmak ise sahura kalktıklarında yangını fark ettiklerini belirterek, 'Binadakileri boşaltmak için zabıta, itfaiye falan geldi. Binayı hemen boşalttılar. Komşunun dükkanı marangozda, buzdolabı nedeniyle yangın çıkmış. İtfaiye ekipleri gelip söndürdüler. Yoldan geçerken tesadüfen yangını görmüşler. Geldiler, binayı boşaltıp tahliye ettiler, sonra da yangını söndürdüler' dedi.

Yusuf Bozkurt isimli vatandaş ise, 'Gece sahura kalmıştık, mahallede büyük bir duman vardı. Ama o anda zabıta ekiplerinin duyarlılığı, binadakilerin boşaltılması için anonsu, gerçekten böyle duyarlı yetişmiş zabıta teşkilatına ben teşekkür ediyorum. Zabıta ekibi o anda çok soğukkanlı davrandı. Binadakileri boşalttılar, en azından can kaybını önlemiş oldular. Sonradan olay yerine geldik. Yangın buzdolabından çıkmış. Çok şükür bir can kaybı olmadı ama büyük bir paniğe sebep oldu. Ben zabıta teşkilatına, Sultangazi zabıtasına teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Depodan alevler yükseldi

Öte yandan gece saatlerinde Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 2'nci katında depo olarak kullanılan alanda ise bilinmeyen nedenle çıkan yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Bir restoran tarafından kullanılan deponun zarar gördüğü ve malzemelerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.