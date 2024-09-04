Ailelerin tüm okul ihtiyaçlarını tek bir platformda buluşturan LCW.com, okul kıyafetlerinden kırtasiye malzemelerine, ayakkabı ve aksesuarlardan beslenme ve hijyen ürünlerine kadar geniş yelpazede ürünleri, kargo bedava imkanıyla satışa sunduğunu duyurdu.

LCW.com, okula dönüş döneminde öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği her şeyi tek bir platformda sunuyor. Okul kıyafetleri, ayakkabılar, çantalar, kalemler, defterler, beslenme çantaları, su mataraları ve hijyen malzemeleri gibi ürünlerin, online satış platformunda hem uygun fiyatlarla hem de geniş ürün çeşitliliğiyle bulunabildiği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, online satış platformu kullanıcı dostu arayüzü ve kolay alışveriş deneyimi sayesinde, ebeveynler çocuklarının tüm okul ihtiyaçlarını zahmetsizce karşılayabiliyor. Aynı zamanda, okul setleri, rengarenk ve eğlenceli kırtasiye malzemeleri, okuma ve çalışma kitapları, öğrencilerin okul heyecanını artırıyor. Bu okula dönüş sezonunda, LCW.com’un sunduğu fırsatlarla aileler hem zamandan hem de bütçeden tasarruf sağlıyor. Okula dönüş dönemi boyunca, web sitesinden yapılan tüm alışverişlerde kargo bedava imkanları devam ediyor.