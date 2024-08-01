Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Adnan İpçioğlu, hem arzu edilen göz rengini hem de güzel bakışlar edinmeyi sağlayan lens kullanımının birtakım hassas noktalara dikkat edilmezse göz hastalıklarına davetiye çıkaracağını söyledi.

Yeni teknoloji lenslerin sağladığı konfor ve avantajlar sayesinde lens kullanımı günümüzde giderek yaygınlaşıyor. Ancak lens kullanımında hijyen kurallarına dikkat edilmediği taktirde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Gözlükten lense geçmek isteyenler ve lens kullananlar için önemli önerilerde bulunan Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Hayatımıza konfor sağlayan ve hayat kalitesini yükselten lensler, doğru kullanılmadığında ciddi sorunlara yol açabilir. Lens almanız gerektiğine karar verdiğinizde, sadece kullandığınız gözlüğünüzün kaç numara olduğunu bilmek yetmemektedir. Lens kullanmaya başlamadan önce, korneanızda saklı olan ve ancak doktorunuzun çok özel cihazlar kullanarak öğrenebileceği, örneğin kornea eğriliği gibi başka değerleri de bilmenize ihtiyaç vardır. Lens almaya karar verdiyseniz öncelikle mutlaka doktorunuza gitmelisiniz. Bu aşamada sizin için sadece doğru lens ölçülerini değil, gözünüzde lens kullanmaya engel teşkil edecek bir durum ya da lensten önce tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlığın olup olmadığı, alanında uzman bir doktor tarafından tespit edilmelidir’’ diye konuştu.

Lens kullanma, doktor kontrolü ve önerisi olmadan gerçekleşirse göz sağlığı için zararlı olduğunu ifade eden Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Ancak kullanım gerekliliği ve bakım konusunda göz doktorunuzun tavsiyelerine uyulduğunda lens kullanmanın göz sağlığına bir zarar bulunmamaktadır. Hayatın her alanında her zaman hijyene dikkat etmek gerekir. Ancak gözünüze lens takarken buna daha fazla dikkat etmenizde fayda var. Aksi taktirde görüşünüzü düzeltmeye çalışırken, çeşitli göz hastalıklarına davetiye çıkarabilirsiniz. O sebeple lens takıp çıkarırken ellerin çok iyi yıkanması, lens solüsyonlarının vaktinde değiştirilmesi, başkasının lensinin deneme hedefiyle de olsa takılmaması en önemli hijyen kuralları arasında yer alır. Kadınların dikkat etmesi gereken en önemli hijyen konusu daha var. Oda makyajdır. Lensin olabildiğince temiz kalması için makyaj yapmadan önce takılması ve ancak makyaj temizlendikten sonra çıkarılması gerekmektedir" dedi.