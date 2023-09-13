Lewy cisimcikli demans, bir çeşit bunama hastalığıdır. Unutkanlık ve diğer bilişsel bozuklukların yanı sıra Parkinson hastalığında gördüğümüz harekette yavaşlama, kas katılığı gibi bulgular ve canlı tekrarlayan görsel halüsinasyonlar vardır. İlerleyici bir hastalıktır. En önemli klinik bulgularından biri de bahsettiğim bilişsel fonksiyon bozukluğunun dalgalanmalı bir seyir göstermesidir. Bu da klinik özelliklerinde oldukça önemlidir. Parkinson hastalığı ile çok ilişkili bir hastalıktır. Parkinson hastalarında, hastalığın seyri boyunca unutkanlık ve diğer bunama semptomlarının görülebileceğini biliyoruz. Geliştiğinde de Lewy cisimcikli hastalıkta gördüğümüz tablo gelişiyor. Tamamen aynı tablo gibi görünüyor. Ancak Lewy cisimcikli hastalıkta bilişsel bozukluk, bunama dediğimiz tablo hastalığın en önce gelen belirtisi oluyor. Parkinson hastalığında ise hastalığın seyri boyunca ortaya çıkıyor. Bu hastaların Parkinson bulguları için verilecek tedavisi biraz özellik taşıyabiliyor. Görsel halüsinasyonların ya da bilişsel bozuklukların ayrı ayrı tedavisi gerekiyor.