MBA Okulları ve Ada Sınav Merkezi iş birliğiyle 26 Mayıs Pazar günü saat 9.30’da "Sinan Kuzucu Yayınları" LGS Son Prova Sınavı gerçekleşecek.

Türkiye’de eğitime yenilik ve nitelik temelinde liderlik eden Medicana Grup iştiraki MBA Okulları Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımı ve ’modern müfredat’ vizyonu ile eğitim - öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

MBA Okullarının 12 şehirde 20 kampüsünde 26 Mayıs tarihinde Ada Sınav Merkezi iş birliğiyle gerçekleşecek olan LGS Son Prova Sınavı ile 8. sınıf öğrencileri, 2024 LGS öncesi kendi başarılarını ölçebilecekler. LGS Son Prova Sınavı için öğrenciler MBA Okulları web sitesinden başvuru yapabilecekler.