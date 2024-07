Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye geneli başarı sıralamasında yüzde 15’lik dilime giren öğrenciler ödüllendirildi.

Liselere geçiş sınavında (LGS) Türkiye geneli başarı sıralamasında yüzde 15’lik dilime giren öğrenciler Kışla Müzehan bahçesinde kahvaltıda buluştu. Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Başkan Yardımcısı İsmail Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır öğrencilere çeşitli hediyeler vererek başarılarını kutladı.

Eğitimde başarıyı arttırmak için Sındırgı Belediyesi olarak her alanda öğrencilerin yanında olduklarını belirten ve dereceye giren öğrencileri kutlayan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak “Öğrencilere en iyi imkânları sunarak, akademik, kültürel, sosyal ve sportif gelişimini en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Çocuklarımıza en iyi eğitim imkânlarını sunmak için Sındırgı Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bugünde başarılı öğrencilerimizle bir araya geldik. LGS sınavında Türkiye genelinde %15’lik dilime girerek başarı gösteren öğrencilerimizi, onlara her alanda destek olan ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, başarıların devamını diliyorum. Sındırgı Belediyesi olarak her zaman eğitime destek olmaya devam edeceğiz“ dedi.