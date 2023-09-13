Hayır, liposhaping sonrasında vücutta yeniden bölgesel yağ birikimi oluşmaz. Liposhaping’de bizim yaptığımız şey, normal deri altı kalınlığının dışına çıkan daha kalın bölgelerdeki bel, basen, bacak içi, diz içi gibi fazla yağ alıp, o bölgede de normal yağ kalınlığını bırakmak yani vücudun şeklini düzeltmektir. Hasta daha sonra kilo alabilir, hamile kalabilir, yirmi kilo alabilir ama bizim verdiğimiz formda olduğu gibi kilo alır. O form bozulmaz. O bölgeyi de başka bölgelere de özellikle yağ almaz. Her yere eşit olarak yağ alır. Daha sonra kilo verdiği zaman da bütün bölgelerden o yağı vererek bizim liposuction yaptığımız şekline aynen dönebilir.