Liposuction, günümüz insanının hemen hemen en çok plastik cerrahiye başvurma nedenlerinden birini oluşturan bir ameliyat beklentisidir. Bunun için ideal hasta nedir sorusunun verilebilecek en iyi cevabı; bölgesel yağ fazlalığı olan, normal boy ve kilo oranına yakın bir özelliğe sahip kişiler için ideal hastadır denilebilir. Neden? Çünkü liposuction’da kimseyi zayıflatma iddiası ile ameliyat etmiyoruz ama biz bölgesel basenlerde, karın bölgesinde, bacak içlerinde, uyluk bölgesinde veya vücudun daha başka bölgelerinde oluşan, kişinin istemediği bölgesel yağ fazlalıklarını küçük ince borularla girerek yağları parçalayıp kalıcı olarak o bölgeleri inceltme yoluna gidiyoruz. Bu bir zayıflatma ameliyatı değildir. Bu yüzden normal boy ve kiloya yakın oranda olup, bölgesel istenmeyen ve kilo verdikçe bölgesel yağ fazlalıklarını gideremeyen kişiler için ideal bir ameliyattır.