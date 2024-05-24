Edirne’nin Keşan ilçesinde, TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Tarım Bölümü’nün öğrencileri tarafından seralarda yetiştirilen marullar hasat edildi.

TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, Trakya Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile İzzetiye Mahallesi’nde kazandırılan seralarda, Tarım Bölümü öğrencileri tarafından yetiştirilen marullar hasat edildi. Öğrencilerin hasadına katılan Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 7 alanda 450 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüttüklerini belirtti.

Saz, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, 2020 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) istinaden ‘Yıl boyu Üretim ve İstihdam’ temelli proje ile Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Keşan TSO, Keşan Ticaret Borsası ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan seralarda okul olarak 2 seramızda Tarım bölümü öğrencilerimizle yıl boyu üretim ve uygulama çalışmalarını sürdürmekteyiz. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamanın yanında öğrencilerimiz bu tür çalışmalara emeklerinin karşılığını almaktadırlar. Ürünlerimizin satışlarından elde edilen gelirler okulumuza ve öğrencilerimize verilerek değerlendirilmektedir. Seralarımız yanında okulumuza tahsis edilen tarlalarda arpa ve ayçiçeği üretimi gerçekleştirmekteyiz. Hasadın hayırlı ve bereketli olmasını dileriz” dedi.

Hasada katılanlar da, projede emeği geçenlere teşekkür etti.