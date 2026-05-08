Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir yarın Samsunspor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde turuncu-lacivertliler, 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgiyle aldığı 51 puanla 6. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 48 puanla 7. sırada yer alıyor.

Ligi 5. sırada bitirmek için Göztepe ile yarışan Başakşehir, Samsun karşısında galip ayrılıp, sarı-kırmızılıların da Gaziantep FK karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

8. randevu

Başakşehir ile Samsunpor, Süper Lig'de bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda turuncu-lacivertliler 5 kez sahadan galip gelirken, kırmızı-beyazlılar sadece 1 defa kazandı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

5 futbolcu kart sınırında

Başakşehir'de, Samsunspor karşılaşması öncesinde 5 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde Christopher Operi, Miguel Crespo, Umut Güneş, Nuno Da Costa ve Davie Selke, Samsunspor karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasında oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.