Küçükçekmece’de bir lokantanın çatısı müşterilerin yemek yediği esnada kısmen çöktü. Tavanın altında şans eseri kimse bulunmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. O anlar dükkanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde 6 Eylül’de meydana gelen olayda, lokantada müşterilerin yemek yediği esnada bir anda tavanın bir kısmı aşağı indi. Çöken tavanın altında kimsenin olmadığı öğrenilirken, o sırada dükkanda bulunan müşteriler büyük panik yaşadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, lokantanın çatısının çökme anı ve müşterilerin yaşadığı panik güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Lokanta sahibi yaşanan olayla ilgili, “Dükkanımızın tavanı çöktü. Şükürler olsun, yaralı ve can kaybımız yoktur. Tüm mağdur vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadesini kullandı.