Manisa genelinde mezarlıkların bakım, onarım ve temizlikleri noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, zaman içerisinde ve mevsimsel koşullara bağlı olarak yıpranan mezarlık levhalarını yenilemeye başladı.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, mevsimsel koşullar, dış etkenler ve zamana bağlı olarak yıpranma meydana gelen mezarlık tabela ve levhalarında yenileme çalışması başlattı.

İl genelindeki tüm mezarlıklarda yapılacak çalışmayla tabelaların yenileneceği belirtildi.

Zaman içerisinde yıpranan tabelaların tespitini yaptıktan sonra hızla çalışma başlattıklarını belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde mezarlıklarda bakım, onarım, temizlik gibi konularda çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini söyledi.