LÖSEV doğum gününü anlamlı bir gala gecesi ile Ankara’da kutladı. 26 yılı coşkuyla kutlamak için LÖSANTE’de düzenlenen galada; lösemi ile mücadele eden çocuklar, aileler ve gönüllüler araya getirdi. Gala; Lösemili çocukların renkli gösterilerine sahne oldu.BURSA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, doğum gününü anlamlı bir gala gecesi ile Ankara’da kutladı. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası boyunca Vakfın öncülüğünde gerçekleştirilen çeşitli farkındalık etkinliklerinden bahsedilerek; çocukluk çağı kanserleri içerisinde en sık görülen löseminin, tedavi edilebilir bir hastalık olduğu vurgulandı. Türkiye’nin en güvenilir itibarlı ilk üç kuruluşu içerisinde olmanın mutluluğu ve sorumluluğu içerisinde olduğunu belirten LÖSEV yetkilileri, gelecek yıllarda da aynı özveri ve kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDAN DUYGU DOLU DANS GÖSTERİSİ

Gala, 18.30’da düzenlenen kokteyl ile başladı. Sıcak bir atmosferde bir araya gelinen kokteylin ardından 19.00’da gerçekleşen "Hoş Geldiniz" anonsuyla birlikte, misafirler LÖSANTE’de lösemi tedavisi gören çocukların dans gösterisine davet edildi. İzleyenlere duygusal anlar yaşatan lösemili çocuklar “ Biz Kazanacağız” diyerek hep birlikte bir kere daha yaşama umutla bağlı olduklarını gösterdi. Refakatçi annelerden oluşan dans ekibinin sahne performansı, galaya ayrı bir renk kattı. Gala sonunda sahne alan müzik grubu, birbirinden güzel parçalarla davetlilerin beğenisini kazandı.

LÖSEV’in 26 yıllık serüveninde elde ettiği başarıların paylaşıldığı bu anlamlı gece, çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmasına destek olan gönüllüler ile birlikte kutlandı. Artık tek bir çocuğu bile lösemiden kaybetmek istemediklerine vurgu yapan LÖSEV yetkilileri sağlıklı nesiller yetiştirmek istedikleri mesajını verdi.

LÖSEV Yetkilileri Galada yapılan açıklamada şunları kaydetti “Sevgi, İyilik ve Umut Dolu Mücadelemize devam edeceğiz. LÖSEV olarak, bu özel gecede yanımızda olan ve bizlere güç veren herkese teşekkür ederiz. Çocuklarımızın sağlığı ve geleceği için mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz!’’