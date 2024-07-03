Kırklareli’nde itfaiye ekipleri son 6 ayda 207 yangına müdahale etti.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde itfaiye ekiplerinin bu yılın ilk 6 ayında müdahale ettiği 207 yangının yaklaşık 3’te 1’ini anız ve ot yangınları oluşturdu. Sadece Haziran ayında dikkatsiz ve bilinçsiz insanlar yüzünden yüzlerce dönüm ekili tarla küle döndü.

Tüm canlıların yaşamı için görevde olan Lüleburgaz itfaiyesi, bu yılın ilk 6 ayında 207 yangına müdahale etti.

Lüleburgaz itfaiyesinin müdahale ettiği 207 yangının 82’si ot ile anız yangınları oluştururken, 55’i çöp ve çöplük, 29’u konut, 25’i araç, 16’sı işyeri-fabrika yangınları oldu.

"6 ayda 51 kazaya müdahale"

Lüleburgaz itfaiyesi, geçtiğimiz 6 ay içinde meydana gelen 51 kazaya anında müdahale ederek, çok sayıda kişiyi sıkıştığı araçların içinden kurtardı. Ekipler, 291 adet de arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi. 6 ay içinde gelen yüzlerce ihbardan 11’i ise asılsız çıktı.

"Ot ve anız yangınlarına dikkat"

Lüleburgaz İtfaiye Müdür Vekili Haluk Tez, “Bizi en çok zorlayan şey çevreye karşı olan bilgisizlik. İnsanların çevreye karşı yeterince duyarlı olmamasıdır. Bu yüzden anız yangınları çıkmaktadır. Bunlar doğada yaşayan bütün canlılara zarar vermektedir. Ot ve anız yangınları bizim başka yangınlara müdahalemizi de oldukça etkiliyor. Bu yangınlarda çiftçilerimiz oldukça büyük zarar görüyor. Özellikle bu kurak mevsimde çok dikkatli olmalarını öneriyoruz” dedi.