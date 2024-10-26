Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, İçişleri Bakanlığının 2024 tatbikatlar programı gereğince, Masabaşı Uzantılı Bölgesel Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.

Lüleburgaz’da paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği deprem sonrası müdahale çalışmalarında arama-kurtarma ekipleri sahada aktif görev aldı. Hasar gören binalarda yaralı kurtarma çalışmaları gerçekleştirilirken, yangın ve gaz sızıntısı gibi ek tehlikelere karşı da hazırlıklı olundu. Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri, koordineli bir şekilde hareket etti.

Tatbikatta, deprem sonrası vatandaşlara yardımcı olunması amacıyla yardım çadırlarının kurulduğu toplanma ve barınma alanlarındaki vatandaşlara psiko-sosyal ve beslenme desteği verilmesi organize edildi.

Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde gerçekleştirilen tatbikata katılan Vali Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce’den bilgiler alarak katılan tüm kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.

Tatbikatın ardından yapılan değerlendirme toplantısında, tüm süreçlerin başarıyla yürütüldüğü vurgulanarak elde edilen veriler raporlandı.