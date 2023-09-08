Bursa'daki bir arkadaş grubu, eğlenceli bir gün geçirmek amacıyla Nilüfer ilçesinde bulunan lunaparka ziyarette bulundu. Grup, heyecan verici bir deneyim yaşamak için "Discovery" adını taşıyan oyuncağa binmeye karar verdi. Ancak, bu heyecan dolu anlarda bir arkadaşları, telefonunu yanına almayı unuttu. Oyuncağın yükseğe çıktığı sırada, telefonunun düşüşü, amatör kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Telefon, yere çarptığında parçalara ayrıldı ve bu anı yakalayan vatandaşlar, "Allah'tan kimsenin üzerine düşmedi" dedi.