Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmesine göre, Türkiye'nin kuzey ve batı bölgeleri parçalı bulutlarla kaplı olacak, yer yer yoğun bulutlar gözlemlenecek. Marmara'nın güneydoğusu, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz sahilleri, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Isparta çevresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz sahilleri, Bolu, Sinop çevresi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise yerel sağanak yağışlarla birlikte gök gürültüsü de bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzey bölgelerinde, Manisa'nın doğusunda ise yoğun yağışlar görülebilir.

Marmara Bölgesi'nde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bu bölgelerde yerel olarak sağanak yağışlar ve gök gürültüsü de gözlemlenebilir. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli bir şekilde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bursa'da hava sıcaklıkları 20°C ile 29°C arasında seyredecek.