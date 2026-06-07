Apple, macOS 27 güncellemesini yakında kullanıma sunmaya hazırlanırken, bazı Mac modelleri bu güncellemeyi alamayacak. Uzun yıllar boyunca cihazlarına güncelleme desteği sağlamasıyla bilinen Apple’ın yeni işletim sistemi, açıklanan bazı modellerde desteklenmeyecek.

Eğer, Intel işlemcili; 13 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro, 24 inç iMac ve Mac Pro sahibiyseniz yeni güncelleme size uğramayacak. macOS 27'nin geleceği modeller ise M1 ve üstü işlemciye sahip tüm Mac cihazlar olacak.