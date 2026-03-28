Eren, skorun istedikleri gibi olmadığını kabul ettiklerini ancak takımın karakterinin sonuçlara göre değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, futbolcuların ve teknik ekibin sahada son ana kadar mücadele ettiğini ifade etti. Takıma olan inançlarının tam olduğunu belirten Eren, “Bu ekip sadece iyi oyunculardan değil, karakterli ve mücadeleci isimlerden oluşuyor” dedi.

Şampiyonluk hedefinden sapmadıklarını dile getiren Eren, ligde oyunun seviyesini yukarı çeken ve rakiplerine kendi oyununu kabul ettiren takım olduklarını söyledi.

Önlerinde kritik İshaklı Spor maçı olduğunu hatırlatan Eren, bu karşılaşmanın yeniden kenetlenme ve ayağa kalkma fırsatı olduğunu belirtti. Taraftara da çağrıda bulunan Eren, tribünlerin dolmasıyla birlikte takımın gücünü herkese bir kez daha göstereceklerini ifade etti.