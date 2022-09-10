TFF 2. LİG Beyaz Grup’ta mücadele eden İneglöspor’umuz, ligin üçüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Anagold 24Erzincanspor’a 2-1 mağlup oldu.
Stadyum: 13 Şubat Şehir Stadyumu
Hakem: Lütfullah Aslan
Yardımcı Hakemler: Burak Gültek, Mustafa Yüksel.
İnegölspor: Emre Selen, Niyazi Batuhan Salman, Furkan Özyapı, Bahadır Taşdelen (Dk.46 Taylan Özgün), Medeni Bingöl, Emir Özsoy (Dk.69 Kadir Salih), Orhan Aktaş (Dk. 69 Hüseyin Solaklı-Dk.84 Ömer Faruk Aslan), Hamza Özdemir, Ethem Ercan Pülgir, Umut Sönmez, Ömer Faruk Ermeç.
Anagold 24Erzincanspor: Umut Kaya, Yunus Çakır, Mete Sevinç, Canberk Dilaver, Enes Yılmaz, Samet Karakoç (Dk. 80 Birhan Vatansever), Sefa Narin, Burak Aydın (Dk.10 Mesut Taşkıran), Ali Yavuz Kol (Dk.70 İbrahim Köse), Yasin Dülger (Dk.80 Yücel Candemir), Batuhan Altıntaş (Dk.80 Sinan Akaydın).
Sarı Kartlar: Dk. 31 Ali Yavuz Kol, Dk.72 Umut Kaya, Dk.87 Birhan Vatansever (Anagold 24Erzincanspor). Dk.39 Hamza Özdemir, Dk.43 Ömer Faruk Ermeç, Dk. 49 Orhan Aktaş.
Kırmızı Kartlar: Dk.43 Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor).
Goller: Dk.28 Maksut Taşkıran, Dk. 57 Canberk Dilaver (Anagold 24 Erzincanspor). Dk. 71 Kadir Salih (İnegölspor)