Balıkesir’in Erdek ilçesinde limandaki gemiye geçiş yapmak için yol alan dev bir iş makinası caddeye sığmayınca refüjü parçaladı.

Erdek’ten adalara giden gemiye ulaşmak için Hükümet Caddesi üzerinde güvenlik aracı kontrolünde seyreden devasa boyutlardaki bir iş makinası caddeye sığmadı. Bu durum yine de gemiye yol almak isteyen iş makinasını durdurmadı. Güvenlik aracı ise söz konusu durumu görmezden geldi. Sonuç olarak caddeye sığmayan dev iş makinesi caddenin ortasında bulunan refüjü kırdı ve kamu malı zarar görmüş oldu.