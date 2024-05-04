Yalova İl Yüzme Suyu Komisyonu toplantısında kent sahillerindeki plajlar için Mavi Bayrak çalışmalarının başlatılması kararı alındı.

İl Yüzme Suyu Komisyonu Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında yapıldı. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya belediye başkanları ile ilgili kurumları müdürleri katıldı. Toplantıda sahil yüzme suyu kalitesinin artırılmasına yönelik kentte teknik personelden oluşan bir alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Komisyonda ayrıca tüm sahillerin Mavi Bayrak edinmesi için gerekli çalışmaların başlatılması kararı da alındı.