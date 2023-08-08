Bursa’nın İnegöl ilçesinde merkez mahallelerinden birinde metruk bir bina mahalle sakinlerinin eleştiri odağı haline geldi. Evde uyuşturucu kullanıldığını ve fuhuş yapıldığını iddia eden komşular sürekli polise ihbar yaptıklarını ancak çözüm bulamadıklarını iddia ettiler.

İddiaya göre Cuma Mahallesi’nde eski İnegöl evleri diye adlandırılan metruk bina uyuşturucu bağımlıların yuvası haline geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar gazetemizi arayarak, yardım çağrısı

Özellikle akşam saatlerinde metruk binaya birkaç bağımlığının geldiğini iddia eden mahalle sakinleri, sürekli emniyet güçlerini bilgilendirdiklerini ve artık çözüm bulunmasını istediklerini anlatarak, “Şikayetçiyiz ve sürekli olarak da polis ekiplerini çağırıyoruz. Hatta bir keresinde metruk binaya gelen bağımlılar, çocukların olduğu bir eve girmeye çalıştılar. Sonrasında olay çıktı ve biz o gün tüm mahalle olarak polis karakolunda sabahladık. Ancak o şahıslar serbest kaldı ve hala mahallemizde bulunan metruk binaya geliyorlar. Mahalleli tedirgin, çocuklarımız tedirgin. Yaz aylarından sıcaktan bunaldığımız için sokağa çıkmak istiyoruz. Ama çıkamıyoruz. Çocuklarımızı evlerimize hapsetmek zorunda kaldık. Daha büyük olaylar yaşanmaması için kalıcı bir çözüm bekliyoruz.” dediler.

İddialar ispatlanamadığı için yasal işlem yapılamadığı öne sürülen metruk binada olası olayların çıkmaması en büyük beklenti olsa da, vatandaşlar durumun aydınlatılmasını istiyor. Edinilen bilgiye göre bu metruk binada bir kadının da yaşadığı ifade ediliyor.

Seher Yaşa