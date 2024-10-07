30 Ağustos Zafer Mahallesi sakinleri, kimyasal kokuyla yıllardır verdikleri mücadelede duyarsız kalan yetkililere tepki göstererek, "Koku hangi fabrikanın bacasından çıkıyorsa, sonlandırılana kadar mücadelemiz devam edecek. Koku ya bitecek, ya bitecek" dedi.

Mahalle Muhtarı Halil Özçoban’ın öncülüğünde bir araya gelen mahalleliler, sanayi bölgesinden yayılan kimyasal kokuyla ilgili yaşadıkları sorunları dile getirdi. Özçoban, sanayi bölgesindeki fabrikalarla ilgili görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Havayı temiz tutmak için buraya yerleşen bizler, şimdi bu kötü kokuyla karşı karşıyayız. Sağlığımız bozuldu. Fabrika sahipleri halkın sağlığını hiçe sayıyor. Filtre taktırarak bu sorunu çözebilirler, ama bunu neden yapmadıklarını anlamıyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri, kimyasal kokunun devam etmesi halinde 7’den 70’e yürüyüş ve basın açıklaması yapmayı planladıklarını, geceleri sanayi içinde nöbet tutacaklarını ifade etti. "Halkımızın kimyasal koku ile zehirlenmesine kimsenin hakkı yok" dediler.

Mahalle Muhtarı Özçoban, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile görüşerek, Kayapa OSB'de gözlemler yapıldığını ve tespit edilen fabrikalardan ölçüm testi istendiğini belirtti. "Halk sağlığını etkileyecek rapor alındığında gerekli cezalar uygulanacak. Ancak, kimyasal kokunun kaynağının tespit edilememesi endişe verici. Bu kokunun bir an önce belirlenip halkımızın geceleri rahat uyumasını sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mahalleli, düzenleyecekleri yürüyüşe yerel ve ulusal haber kanallarını davet ederek seslerini duyurmayı hedeflediklerini ifade etti.