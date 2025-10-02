Geçen yıl 17 Kasım’da Bursa-Bilecik-Ankara karayolu Bozüyük Muratdere köyü mevkiinde yaşanan olayda, 2023’te babasını kaybeden Öğretmen Yeliz Efe (30), mevlit dönüşünde kucağında 3 yaşındaki kızıyla birlikte karayolunda seyir halindeyken Bilecik’in Bozüyük ilçesinde korkunç kazaya kurban gitti. Muratdere köyü mevkiinde dönüşün yasak olduğu noktada manevra yapan Kemal K. idaresindeki taksi, anne ve kızın bulunduğu aracın kazaya karışmasına neden oldu. Çarpmanın etkisiyle Yeliz Efe ve küçük kızı Ela Efe olay yerinde hayatını kaybetti.

"5 ay cezaevinde kaldı"

Kazanın ardından yüzde yüz kusurlu bulunan ve tutuklanan taksi sürücüsü, yalnızca 5 ay cezaevinde kaldı. Taksi sürücüsü mahkemede çelişkili ifadeler vermesine rağmen, denetimli serbestlikten yararlanarak serbest bırakıldı.

"Ben toprağa kızımı değil de sanki armut sapını gömmüşüm gibi"

Eşi ve çocuğunun hayatını kaybettiği aracı kullanan Raşit Efe, "Sanık hiç bir şey yokmuş gibi ifadesinde saygısızlığına devam etti. İçeriden çıkan sonuç yine içimizi kan ağlattı. Ben toprağa kızımı değil de sanki armut sapını gömmüşüm gibi. Tekrardan şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Mahkemede söylemlerim için bir de benden şikayetçi olmuş" dedi.

"Hiç bir şey olmamış gibi sanık gevşek gevşek içeride konuştu"

Acılı baba Raşit Efe açıklamasının devamında, "Ben içeride söyledim de sordum da zaten sanığa da sordum hakime de sordum. Benim üç dört yaşındaki kızım öldü. Ben dedim ki, kızımın arkadaşları kızımı soruyor ben evimi değiştirdim sokağıma gidemiyorum kızımın arkadaşlarına verebilecek bir cevabım yok sizin varsa buyurun siz verin dedim. Hiç bir şey olmamış gibi sanık gevşek gevşek içeride konuştu. Adalet bitti. Bugün adalet tamamen yok oldu benim için" diye konuştu.

"Maalesef yine tutukluluk talebimiz reddedildi"

Eşi ve çocuğunun hayatını kaybettiği aracı kullanan Raşit Efe’nin Avukat Melisa Can, davanın 3’üncü celsesinin görüldüğü anlatarak, "Maalesef yine tutukluluk talebimiz reddedildi. Mahkeme tarafından herhangi bir hukuki dayanağı olmadığını söyleyerek bizim taleplerinizi reddedildi. 2 can kaybettik biz müvekkilim iki canını kaybetti, ağır yaralandı ve ruhsal ve fiziksel olarak da hiç iyi durumda değil. Yani bunun daha nasıl hukuki dayanağı olmalı tutuklama taleplerimizin kabulü için artık yani bu noktada ben de bir şey söyleyemiyorum. Bizim daha ağır bir ceza alması için bazı taleplerimiz olmuştu bu talepler hakkında mahkeme hiçbir şey söylemedi yani kabul de etmedi, reddetmedi. Bazı belgelerin araştırılması işte sanığın taksi şoförlüğü yapabilmesine olanak tanıyan bazı belgelerin dosyada mevcut olmadığını aslında sanıkta da mevcut olmadığını biz araştırmalarının sonucu öğrenmiştik. Bunları talep ettik mahkemeden neden kabul edilen tek talebimiz bu şekilde yargılama devam ediyor" dedi.

"Adaletin tecelli edeceğine ve en ağır cezayı alacağına inanmak istiyoruz"

Avukat Melisa Can açıklamanın devamında, "Tekrar bir celse daha görülecek yani adaletin tecelli edeceğine ve en ağır cezayı alacağına inanmak istiyoruz. Kazanın meydana geldiği yer Muratdere kavşağı zaten kazalarıyla çok ünlü bir yer. Her sene birkaç kaza trafik kazası yaşanıyor orada yine orada bir ’U’ dönüşü yasağı tabelası var geçiş için bir alt geçit yapılmış. Aslında araçların kullanması için bir geçit yapılmış fakat sanık hiçbir şekilde ne alt geçidi kullanıyor, ne ’U’ dönüşü yasağı tabelasına uyuyor. Kendisi yaklaşık 50-60 metre geride. Bir tır da olmasına rağmen yani araçları görmesine rağmen aslında yola atlamak suretiyle dönüş yapmaya çalışıyor ve tabii ki bu kaza meydana geliyor. Kendisi ağır kusurlu bilirkişi raporunda da kendisi zaten yüzde yüz kusurluydu. Biz bu sebeple aslında kendisine tutuklu yargılanması gerekiyor ama maalesef ki adli kontrol şartıyla yine yargılama devam edecek. Umudumuz yargılamanın sonunda gerekli cezayı alacağı yönünde bir dahaki mahkeme gerekli belgelerin toplanabilmesi için 13 Ocak 2026 tarihine ertelendi" diye konuştu.