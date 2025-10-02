Dünyanın çeşitli ülkelerinden aktivist ve siyasetçilerin katıldığı Sumud Filosu’nda gece saatlerinde bir gerilim yaşandı. Filoda bulunan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, televizyon kanalına bağlanarak İsrail askerlerinin öndeki gemiye girişmeye çalıştığını; ancak denizdeki yüksek dalga nedeniyle girişimin son anda püskürtüldüğünü açıkladı.



GÖZALTINA ALINDI MI?

Sumud Filosu’na yönelik İsrail operasyonunda çok sayıda aktivist ve yolcu gözaltına alındı. Filodaki gemilerden Mikeno, Alma, Sirius, Spectre, Huga ve Grande Blu’ya yapılan müdahalelerde 29’u Türk olmak üzere 201 aktivist alıkonuldu. Son bilgilere göre, Mehmet Atmaca’nın ismi gözaltına alınan Türk vatandaşları arasında yer almıyor. Atmaca'nın bulunduğu Vicdan Gemisi arızadan dolayı geride kaldı. Ancak gemi herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadan Gazze'ye ilerlemeyi sürdürüyor.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, filoda Türkiye’yi temsilen Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Hüda Par Mersin Milletvekili Faruk Dinç ile birlikte bulunduklarını söyledi. Çalışkan’ın aktardıkları öne çıkan noktalar şöyle:

Geceden itibaren öndeki gemiye yönelik bir saldırı girişimi oldu; İsrail askerleri gemilere girmeye çalıştı, fakat aşırı dalga yüksekliği nedeniyle bu girişim geri çekildi.

Filoda 26 ülkeden vatandaşların bulunduğunu, çeşitli milletvekilleri ve kanaat önderlerinin yer aldığını belirtti.

Katılımcıların cep telefonlarına siber saldırı/mesaj engelleme girişimleri olduğunu, bunun moral bozmaya yönelik bir unsur olduğunu söyledi.

Filonun amacının Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukanın dünya kamuoyuna duyurulması olduğunu vurguladı.

Çalışkan, bölgedeki donanma hareketliliğine ilişkin olarak da Türkiye’nin uzaktan takip ve güvenlik desteği sağladığı izlenimini verdiğini ifade etti; “Devletimiz vatandaşlarını koruyacaktır” dedi. Ayrıca, bazı gemilerin arıza ya da bakım nedeniyle geri döndüğünü; bir kısmının ise tahliye işlemleriyle yoluna devam ettiğini belirtti.

Sumud Filosu organizatörleri, filonun hedefinin ablukanın kırılması ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak olduğunu söylüyor. Olay anında büyük çaplı bir yaralanma veya batırma bilgisi gelmediği, gerilimin devam ettiği bildirildi.