Ertona Tekstil ve şirket ortakları için 3 aylık geçici mühlet uygulanırken, Aydınlar Madencilik’e ise 1 yıllık kesin mühlet tanındı.

Ertona Tekstil için geçici mühlet başladı

Mahkemenin 2026/430 esas numaralı dosyasında, Ertona Tekstil AŞ ile A. I., E. I. ve T. I. tarafından yapılan konkordato başvurusu incelendi.

Yapılan değerlendirme sonucunda şirket ve gerçek kişi borçlular hakkında, 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmesi kararlaştırıldı.

Geçici mühlet boyunca borçlulara karşı, kamu alacakları dahil olmak üzere yeni icra ve iflas takibi başlatılamayacak. İhtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de uygulanamayacak.

Mahkeme izni olmadan şirketin ve borçluların taşınır ya da taşınmaz mallarını devretmeleri, rehin vermeleri, kefalet altına girmeleri ve işletmenin devamlılığı açısından önemli varlıklar üzerinde işlem yapmaları da mümkün olmayacak.

İki konkordato komiseri görevlendirildi

Konkordato sürecini takip etmek ve şirketin mali durumunu incelemek amacıyla mali müşavir Sedat Şen ile hukukçu Havva Şüra Yaşargün geçici konkordato komiseri olarak atandı.

Alacaklılara da kararın ilan edilmesinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato talebine itiraz etme hakkı verildi.

Aydınlar Madencilik’e 1 yıllık kesin mühlet

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2026/424 esas numaralı dosyasında ise Aydınlar Madencilik Taş Sanayi ve Ticaret AŞ’nin konkordato talebi ele alındı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 6 Temmuz 2026 tarihli kararı doğrultusunda önceki karar kaldırılarak şirket hakkında aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle kesin konkordato mühleti verilmesine hükmedildi.

Kesin mühlet süresince şirket aleyhine yeni icra ve iflas işlemi yapılamayacak. Daha önce başlatılan takipler ise mevcut aşamalarını koruyarak durdurulacak. Şirket hakkında uygulanan koruyucu tedbirler de devam edecek.

Şirket ortaklarının dosyaları ayrıldı

Mahkeme, şirket ortakları N. A. ve C. A. hakkındaki konkordato taleplerinin ayrı bir dosya üzerinden değerlendirilmesine karar verdi.

Gerçek kişiler yönünden geçici mühlet hükümlerinin uygulanması sürerken, mali uzman Uğur Yanık’ın konkordato komiserliği görevinin devam etmesine hükmedildi.

Alacaklılara 7 günlük itiraz hakkı

Her iki konkordato dosyasında da alacaklı olduğunu belirten kişi ve kurumlar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye itirazda bulunabilecek.

Alacaklılar, konkordato mühleti verilmesi için gerekli şartların oluşmadığını öne sürerek başvuru yapabilecek. Mahkemenin, sürecin ilerleyen dönemlerinde komiser raporları ve şirketlerin mali durumları doğrultusunda yeni kararlar vermesi bekleniyor.