Kanserin dünya genelinde kalp ve damar hastalıklarının ardından ölüme en sık neden olan ikinci hastalık grubu olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Çetin, "Bu hastalıkla mücadelede en etkili yöntemimiz, birinci basamakta ücretsiz sunduğumuz tarama programlarıdır" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında, kent genelinde kanser tarama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Toplum tabanlı tarama programlarının etkin bir şekilde uygulanmasıyla kansere bağlı ölüm oranlarının önemli ölçüde azaltılabileceğini belirten Uzm. Dr. Çetin, aile hekimlerinin ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin üstlendiği kritik role dikkat çekti.



"Kanser öncesi lezyonları saptıyoruz"

Toplumda kanser farkındalığının artırılması ve kanıta dayalı ulusal kanser tarama standartlarının yaygınlaştırılmasının temel hedefleri arasında yer aldığını ifade eden Uzm. Dr. Çetin, "İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü önerileri doğrultusunda; 40-69 yaş kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş kadınlara serviks (rahim ağzı) kanseri ve 50-70 yaş kadın ve erkeklere kolorektal kanser taramaları birinci basamak sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu taramalar sayesinde kanser öncesi lezyonların saptanması ve erken evre kanser vakalarının belirlenmesi mümkün olmakta, böylece hastalığın önlenmesine ve tedavi başarısının artırılmasına önemli katkı sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Kanserle mücadelede başarılı hekimlere teşekkür belgesi

Bursa'da vatandaşların tarama hizmetlerine erişiminin artırılması ve erken tanı oranlarının yükseltilmesine yönelik özverili çalışmaları dolayısıyla İnegöl Alanyurt Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. İlkay Ercan Güneş ile İnegöl Baykoca TOKİ Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. Mehmet Akif Durulmuş, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Vatandaşların ulusal kanser tarama programlarına katılımının artırılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Uzm. Dr. Çetin, "Bu süreçte vatandaşlarımızla ilk teması kuran, onları yönlendiren ve bu farkındalığı oluşturan aile hekimlerimizin rolü çok büyüktür. Şehrimizde erken tanı oranlarının yükseltilmesi adına büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık personelimize ve bugün belgelerini takdim ettiğimiz kıymetli hekimlerimize Bursa halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. İl genelinde 250 Aile Sağlığı Merkezimiz (ASM), 1149 Aile Hekimliği Birimimiz (AHB) ve 14 Sağlıklı Hayat Merkezimiz (SHM) ile bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımız bu merkezlerimize başvurarak ücretsiz kanser taramalarını yaptırabilirler" dedi.