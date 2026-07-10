Bursa Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi' kapsamında İznik'in Candarlı Mahallesi'ndeki yaban mersini bahçesinde etkinlik gerçekleştirilerek 2026 yılı hasadı başladı.

Etkinliğe İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Budan, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Dairesi Başkanı Dr. Başak Egesel, Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, ilçe protokolü, üreticiler ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Program kapsamında organik tarım uygulamaları, maviyemiş üretiminin bölge tarımına sağlayacağı katkılar, sürdürülebilir üretim yöntemleri ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Maviyemiş bahçesinde gerçekleştirilen incelemelerde ürünlerin yetiştirilme süreçleri ve bölgedeki üretim potansiyeli hakkında yetkililerden bilgi alındı.

İznik'in verimli tarım arazileri ve ürün çeşitliliğiyle önemli bir üretim merkezi olduğunu ifade eden İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan Usta, 'Üreticilerimizin emeğini destekleyen, toprağımızı ve doğal kaynaklarımızı koruyan organik tarım uygulamalarının geliştirilmesini önemsiyoruz. İlçemizde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaşması, üreticilerimizin gelir kaynaklarının çeşitlenmesi ve tarımsal kalkınmanın güçlenmesi adına gerçekleştirilen bu çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Başkan Kağan Mehmet Usta, ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Candarlı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerine ve Candarlı Mahallesi Muhtarına teşekkür ederek tüm üreticilere bereketli ve verimli bir sezon temennisinde bulundu.

5. Maviyemiş Festivali'nin bu yıl 2 Ağustos 2026 tarihinde Candarlı Mahallesi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.