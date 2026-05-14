Nisan 2026'dan beri ek zam yapılmadığı belirtilirken, baraj doluluk oranlarının yüzde 100'e yaklaştığı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, genel kurulda yaptığı açıklamada su tarifelerinde kademeli sisteme geçildiğini belirtti.

Kabul edilen yeni tarifeyle fiyatlarda değişiklik yapılmazken, kullanım aralıkları yeniden düzenlendi. Buna göre ilk kademe 0-15 metreküp, ikinci kademe 16-20 metreküp, üçüncü kademe ise 21 metreküp ve üzeri olarak belirlendi.

Genel kurulda ayrıca vatandaşların uzun süredir tepki gösterdiği aylık 140 liralık katı atık bedelinin kaldırılması da kabul edildi. 33,26 lira olan bakım bedelinin kaldırılması da karara bağlandı.