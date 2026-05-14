Büyük balyacılığın mahsullerden arta kalan sapların toplanarak besicilere ve enerji firmalarına ulaştırılması süreci olduğunu belirten Bıçak, bu işin ciddi bir makine parkuru gerektirdiğini ifade etti.

Bir balya makinesini çalıştırabilmek için 300 beygir gücünde traktöre, yükleyici kepçelere ve tırmıklara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Bıçak, toplam maliyetin 40-50 milyon lira seviyesine ulaştığını vurguladı.

Maliyetler sanıldığından çok daha yüksek

Üreticilerin büyük balyacıların çok yüksek kazanç elde ettiğine dair yanlış bir algıya sahip olduğunu dile getiren Bıçak, işletme maliyetlerinin ağırlığına dikkati çekti.

Sektördeki bir makinenin günlük ortalama bir ton mazot tüketimi bulunduğunu belirten Bıçak, makinelerin ve ekipmanların çalışma alanlarına taşınmasının dahi yüksek maliyetler gerektirdiğini ifade etti.

Bir makinenin yıllık bakım masraflarının yaklaşık 1 milyon lirayı bulduğunu vurgulayan Bıçak, bir sezonda ortalama 25-30 bin ton balya üreten bir makinenin yaklaşık 2 bin tırlık nakliye hacmi oluşturarak geniş bir ekonomik çarkı çevirdiğini kaydetti.



Bakanlık desteği ve ham madde fiyatları

Sektörün zor bir meslek olduğunu ve yatırım için kredi kullanımının zorunluluk haline geldiğini belirten İslam Bıçak, Tarım ve Orman Bakanlığının büyük balyacılara yönelik bir desteğinin bulunmadığına dikkati çekti. Bıçak, bu alanda yapılacak desteklerin doğrudan çiftçilere yansıyacağını ifade etti.

Bazı çiftçilerin sap fiyatları konusunda aşırı taleplerde bulunduğunu söyleyen Bıçak, "Bazı üreticilerimiz buğdaydan daha fazla sapı için ücret istiyor. Bu çarkın bu şekilde dönmesi mümkün değil. Çiftçilerimizden bu konuda anlayış ve birlik beraberlik bekliyoruz" dedi.

Bıçak, tüm sektör paydaşları için bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.