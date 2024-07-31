Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 14 Ağustos’ta Türkiye'ye geleceği duyuruldu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1818630947471872453