Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yapımı hızla devam eden Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Bin 315 yataklı Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Vali Mahmut Demirtaş'a, Vali Yardımcısı Vekili Murat Süzen, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım ve beraberindeki heyet eşlik etti.



Vali Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi;

"Şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirmek ve halkımıza daha iyi sağlık hizmetleri sunmak hedefiyle yapımı devam eden Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunduk. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldık."