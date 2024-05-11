İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen "Mahzen-42" operasyonlarında elebaşılığını Numan Karakoç ve cezaevinde olan Hakan Akdoğan'ın yaptığı birbiriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar, İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren ve Numan Karakoç'un liderliğindeki iki ayrı suç örgütüne odaklandı. Mahzen-42 operasyonları kapsamında, Numan Karakoç'un da aralarında olduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, örgüt kurma, adam öldürmeye teşebbüs, yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yasa dışı faaliyetlerde bulunma, tehdit ve mala zarar verme gibi çeşitli suçları işlediği belirlendi. Operasyonlar neticesinde ise 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen “MAHZEN-42” operasyonlarında elebaşılığını Hakan Akdoğan (Cezaevinde) ve Numan Karakoç’un yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi.️

Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç’un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı.️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda; Başakşehir’de faaliyet gösteren elebaşılığını Hakan Akdoğan (Cezaevinde) ve Numan Karakoç’un yaptığı husumetli 2 ayrı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

📌Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

📌Kasten adam öldürmeye teşebbüs,

📌Kasten yaralama,

📌Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

📌Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

📌6136 sayılı kanuna muhalefet,

📌Tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

📌7 adet ruhsatsız tabanca,

📌1 adet av tüfeği ve

📌Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.