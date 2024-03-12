Suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden detayları paylaştı. Yerlikaya, 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-9 operasyonunda 6 ayrı suç örgütü çökertildi, 54 şüpheli yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-9” operasyonlarında;

İzmir’de Hasan Keser,

Kayseri’de Barış Şengül (Yılanlar),

Manisa’da Ömer Çakır,

Muğla’da Yakup Çabuk (Çabuklar),

Diyarbakır’da Oğuz Sorguç (Yurtdışı Firar) ve

Erzincan’da Necat Koç’un elebaşılığını yaptığı 6 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 54 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Nitelikli yağma,

Uyuşturucu madde imal ve ticareti,

Kasten yaralama,

Ölümle tehdit,

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

Tefecilik,

Çek ve senet tahsilatı,

Şantaj,

Fuhuşa teşvik,

Silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

12 adet ruhsatsız tabanca

4 adet tüfek

Uyuşturucu imalathanesi ve Çok sayıda çek, senet ve nakit paraya el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle"