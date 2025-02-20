İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık organizatörlüğünde, 4M Fuarcılık iş birliğinde üçüncü kez düzenlenen IMATECH – 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir'de törenle kapılarını açtı.

23 Şubat’a kadar devam edecek fuarın açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Bosna Hersek Federasyonu Ticaret Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Tezcan, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, odalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, yerli ve yabancı sektör profesyonelleri katıldı.

Yıldır: Gayretlerimiz devam edecek İzmir'in fuarcılıkta çok önemli bir noktada olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “Makine endüstrisinin en büyük buluşmalarından IMATECH, endüstriyel üretim teknolojilerindeki yenilikleri keşfetmek, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve sektördeki son gelişmeleri takip etmek isteyen profesyoneller için önemli fırsatlar sunuyor. Önümüzdeki süreçte bu fuarın bu alanlara nasıl bir katkıda bulunduğunu hep birlikte göreceğiz. Bütün gayretlerimiz bu yönde” dedi.

Karace: Desteklemeye devam edeceğiz İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, fuarın üretim sektörü için önemine değinerek, “Bu fuarın mutlaka desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz AOSB olarak hem bu fuarı hem makine sektörünü desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Jasarspahic: Bosna Hersek ekonomisi için mükemmel bir fırsat Bosna Hersek Federasyonu Ticaret Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic, “Yeni dostluklar ve ortaklıklar kurabileceğimiz en iyi ortamlar şüphesiz ki fuarlardır. Uzun yıllardır ihtisas fuarlarında İZFAŞ ile mükemmel bir iş birliği içindeyiz. Bunun önemini vurgulamak isterim. Bu fuarın Bosna Hersek ekonomisi için mükemmel bir fırsat olduğunu da belirtmek gerekiyor” dedi.

Hızarcıoğlu: Önemli bir platform haline geldi İlkini 2023 yılında yaptıkları fuarın istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirten İzgi Fuarcılık Kurucu Ortağı Mustafa Kemal Hızarcıoğlu, “Fuarımız kısa sürede sektörde kendine sağlam bir yer edinerek teknoloji ve sanayiyi buluşturan önemli bir platform haline gelmiştir” şeklinde konuştu.