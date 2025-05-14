Meksika'da sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği makyaj yapma videoları ile tanınan 23 yaşındaki Valeria Marquez, canlı yayın sırada silahlı saldırıya uğradı. Marquez, Zapopan kentinde çalıştığı güzellik salonunda düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetti. Jalisco Eyalet Savcılığı, Marquez'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Marquez'e canlı yayın sırasında arkadan birilerinin geldiği konusunda uyarılmasının ardından saldırı düzenleniyor. Saldırının ardından canlı yayın devam ederken, bir kişi telefonu alarak yayına son veriyor.

Instagram ve TikTok'ta yaklaşık 200 bin takipçisi olan Marquez, canlı yayının başlarında, kendisi iş yerinde yokken birisinin kendisine teslim etmek üzere "pahalı bir hediye" geldiğini ve söz konusu kişinin geri gelmesini beklemeyi planlamadığını ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu'nun son verilerine göre, Meksika, 2023 yılında her 100 bin kadın başına 1,3 ölümle, Latin Amerika ve Karayipler'de en yüksek dördüncü kadın cinayeti oranına sahip ülke olarak yer alıyordu.