Mahalle merkezindeki yol kenarında bulunan mezarın; sevdiğine kavuşamayan bir gelinin, Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen bir askerin ya da bir evliyanın mezarı olduğu yönünde farklı söylentiler bulunuyor. İnegöl Belediyesi yetkilileri ise bölgede gerçekten bir mezar bulunduğunu ancak burada kimin yattığının bilinmediğini belirtti.

Halk arasında 'gelin mezarı' olarak bilinen mezarın 2 asırlık olduğu ve 3 farklı rivayet bulunduğu ifade edildi.

İnegöl ilçesine bağlı 480 haneli, 1410 nüfuslu kırsal Çeltikçi Mahallesi, bir mezar videosu ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Mahalle merkezindeki yol kenarında bulunan ve kime ait olduğu bilinmeyen mezar ile ilgili yoldan geçerken çektikleri videoyu farklı yorumlarla paylaştığı görüldü.

Çeltikçi mahallesi muhtarı Selahattin Dumanlar, mezarla ilgili 3 farklı iddianın olduğunu söyledi.

Mezarla alakalı çeşitli söylentilerin olduğunu belirten Dumanlar, "Bizde büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla, 3 tane rivayet var. Hangisi gerçek bizde bilmiyoruz. Şöyle, çok eski bir eve gelin gelmek istediğini söyleyen bir gelin var. Ben o eve gelin gideyim, gidemesem de kapısında öleyim. Yine büyüklerimizden duyduğumuz, çocukluğumdan bende hatırlıyorum. Yaşlı ninelerimiz kandil geceleri burada mum yakıp dua ediyorlardı ve buradakinin evliya bir zat olduğu yönünde de söylenti var. Güçlü bir başka rivayet ise buradaki yatan zatın kurtuluş savaşı zamanında bir asker olduğu.

Köyümüz o zamanlar ufak bir yerleşim yeri. Bu mezarın bulunduğu yerde son evin olduğu yer. Köyün ilerisinde şehit oluyor daha sonrasında bizim köy halkı hızlı bir şekilde buraya defnediyorlar. Cenaze namazı kılınıyor, kılınmıyor. Kendileri de dağa çekiliyorlar. Baskın zamanlarında. Bu söylenti daha yükse ihtimalli. Bunu bilen büyüklerimiz var. Bizde köy muhtarlığı olarak sonuçta burada bir mezar olduğu için gerekli bakımlarını yapıyoruz. Ben muhtarlık olarak bunun resmi yollarlar araştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dikekçe verdim. Şu andaki durum bu.

Kurtuluş Savaşı baz alınırsa 110-120 yıllık bir geçmişi var, evliya olarak alınırsa 300-400 yıllık olabilir, gelin olarak bakılırsa 100-200 yıllık olur. Çünkü bizim köyümüzün tarihi kayıtlarına göre İshak Paşamızın vakıf köyü olarak geçmekte.

Özellikle gelin olayıyla alakalı ulusal basından, gerekse şehir dışından gelen misafirlerden görenler uğruyor. Soruyorlar ama bizde net bir bilgiye hakim olamadığımız için rivayetler üzerinden bir şeyler anlatıyoruz. Burasıda gizemli bir mezar. Dualarımızı ediyoruz, sonuçta burada yatan biri var. Bayan mı erkek mi asker mi bilemiyoruz. Biz bakımını yapıyoruz." dedi.