TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait yüzde 100 oranındaki payların satışı için geçtiğimiz gün ihale gerçekleştirdi. Kapalı teklif alma ve açık artırma usulünün birlikte uygulandığı satış sürecinde şirket için belirlenen muhammen bedel 16 milyar 500 milyon lira olmuştu.

Satışa konu olan 1 TL nominal değerli 512 milyon adet İstikbal Mobilya payı için yapılan ihalenin ardından, şirketin Paşalı Grup’a geçtiği öğrenildi. Otomotiv, inşaat, gıda ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Paşalı Grup’un 40 yılı aşkın süredir iş dünyasında yer aldığı biliniyor.

İstikbal Mobilya’nın satış sürecine ilişkin TMSF’den resmi açıklama yapılması bekleniyor.