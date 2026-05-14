Türkiye’de iç ve dış politikada hareketli gelişmeler yaşanırken, CHP'nin sıkça gündeme taşıdığı “erken seçim” çağrıları da siyasetin ana başlıkları arasında yer alıyor. CHP’nin öne çıkardığı erken seçim söylemleri sonrası yapılan ankette seçmenin eğilimi ölçülürken, partilerin güncel oy oranları da ortaya çıktı.

AK Parti'nin oy oranı yüzde 34.4

TVNET’te yayımlanan Siyaseten programında konuşan Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtları açıkladı. Akın, ankette AK Parti’nin oy oranının yüzde 34,4, CHP’nin ise yüzde 30,3 olarak ölçüldüğünü ifade etti.

"Cumhurbaşkanımız 2023'e göre çok daha avantajlı pozisyonda"

Akın, anket sonuçlarında MHP’nin yüzde 9, DEM Parti’nin yüzde 9,2, İYİ Parti’nin ise yüzde 5,1 oy oranına sahip göründüğünü belirterek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değindi.

Areda Survey Genel Müdürü Akın, ikinci tur simülasyonları çalışıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2023'teki seçime göre çok daha avantajlı pozisyonda görüldüğünü belirtti.