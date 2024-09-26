Sosyal Belediyecilik konusunda insan odaklı projeleri bir bir hayata geçiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Belediye hizmetlerinden kesintisiz istifade edebilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için öğlen paydosunda nöbetçi uygulamasını hayata geçirdi.MALATYA (İGFA) - Söz konusu uygulama ile vatandaşların sosyal yardım, engelli hizmetleri, nikâh işlemleri ve Tek Adımda Çözüm Merkezi başvurularını öğlen 12.00 – 13.00 saatleri arasında da yapabilecekleri bildirildi.

İHTİYAÇ HALİNDE YARDIM BAŞVURUSUNDA BULUNAN VATANDAŞLAR EVLERİNE KADAR BIRAKILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım başvurusu için müracaatta bulunan yaşlı ve engelli vatandaşları Büyükşehir Belediyesinin hizmet araçlarıyla evlerine kadar bırakıyor. Söz konusu uygulama vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE GELEMEYEN MAĞDURLARIN BAŞVURULARI EVLERİNDE ALINIYOR

Sosyal yardım başvurusunda bulunmak üzere Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne gelecek durumu olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların sosyal yardım başvurularını da evlerine giderek alıyorlar.

Sosyal yardım talebinde bulunan vatandaşların evlerine bizzat giderek başvuruları alan sosyal inceleme ekipleri, müracaatları alıp gerekli sosyal incelmeleri yaptıktan sonra başvuruları kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşlara geri dönüş yapıyor.

BAŞVURU MERKEZİ

Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım almak isteyen vatandaşların, Büyükşehir Belediyesi karşısındaki pembe binada hizmet veren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne başvurabilecekleri, başvuruya bizzat gelemeyeceklerin ise 444 51 44 nolu Tek Adımda Çözüm Merkezi ile iletişime geçebilecekleri bildirildi.