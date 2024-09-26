Tekirdağ’da İtfaiye Haftası töreninde konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik, “Bu yıl içerisinde toplamda 11 bin 104 olaya müdahale ettik ve 867 iş yerini yangın güvenliği açısından denetledik. Eğitim birimimiz tarafından da 3 bin 500 kişiye yangın güvenliği eğitimi verdik” dedi.

Tekirdağ’da İtfaiye Haftası dolayısıyla düzenlenen törenle, itfaiye çalışanlarının toplum güvenliği için yaptığı hizmetler ve fedakarlıklar vurgulandı. Valilik önündeki törende, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından konuşan Cengiz Çelik, itfaiyenin yangın söndürmenin yanı sıra, çeşitli acil durumlarda halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Çelik, "İlimizdeki 11 ilçede bulunan 18 istasyonumuzla 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Bu yıl içerisinde toplamda 11 bin 104 olaya müdahale ettik ve 867 iş yerini yangın güvenliği açısından denetledik. Eğitim birimimiz tarafından da 3 bin 500 kişiye yangın güvenliği eğitimi verdik" şeklinde konuştu.

Törende itfaiye ekiplerinin sadece yangın değil, çeşitli kurtarma operasyonları ve acil durum müdahalelerinde ne kadar hayati bir rol üstlendiğini vurgulandı.