Kağıthane Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri, Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı’nda dört gün boyunca büyük bir ilgiyle karşılandı.

Etkinlik boyunca Malatya’nın eşsiz kültürü, zengin mutfağı ve dünyaca ünlü kayısısı, İstanbul’daki vatandaşlarla buluştu. Hasbahçe, Malatya’nın yöresel tatları, geleneksel oyunlar ve kültürel etkinlikleriyle adeta bir kültür şölenine sahne oldu.

İstanbullular, Malatya’nın misafirperverliğini yakından tanıma fırsatı bulurken etkinlikte kurulan stantlarda Malatya’nın doğal ürünleri satışa sunuldu ve büyük ilgi gördü.

Etkinliği kapanış programında konuşma yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Malatya Tanıtım Günleri sadece bir tanıtım etkinliği değil, aynı zamanda kültürler arası bir köprü olma özelliği taşıyor. İstanbullular Malatya’nın lezzetlerini, geleneklerini ve sıcak misafirperverliğini bu etkinlikte bir kez daha yakından deneyimleme şansı buldu. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Kâğıthane’mizde şehirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.