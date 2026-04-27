Cumhuriyet Konferans Salonu’nda programa Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, akademik ve idari personel ile öğrenciler katılım sağlarken, TÜBA Asli Üyesi ve Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan konuşmacı olarak etkinlikte yer aldı.

Rektör Nedim Sözbir, dijitalleşmenin günümüzde yalnızca teknolojik bir dönüşüm değil, aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da kritik bir unsur haline geldiğine dikkat çekti. Güvenlik kavramının fiziksel sınırların ötesine geçtiğini ifade eden Sözbir; veri, iletişim altyapıları ve ileri teknolojiler ekseninde çok boyutlu bir yapıya evrildiğini belirtti. Dijital dönüşümün, ulusal güvenlik politikalarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldığını vurgulayan Sözbir, bu alandaki akademik çalışmaların önemine işaret etti.

"Dijitalleşme yeni güvenlik alanları oluşturuyor"

Prof. Dr. Hüseyin Arslan, dijitalleşme sürecinin küresel ölçekte yeni fırsatlar sunduğu kadar ciddi riskleri de beraberinde getirdiğini ifade ederek konuşmasına başladı. Dijital teknolojilerin hızlı gelişimiyle birlikte güvenlik anlayışının değişim geçirdiğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Arslan, özellikle 5G ve ötesi teknolojilerin yalnızca iletişim alanını değil, tüm sektörleri dönüştüren altyapılar haline geldiğini vurguladı.

"5G sadece bir iletişim teknolojisi değil, stratejik bir altyapıdır"

5G teknolojisinin önceki nesil iletişim sistemlerinden farklı olarak yalnızca hız artışı sağlamadığını vurgulayan Arslan, bu teknolojinin nesnelerin interneti, akıllı şehirler, akıllı sağlık ve akıllı tarım gibi birçok alanda dönüşümün temelini oluşturduğunu ifade etti. Dijital dönüşümün günlük yaşamdan finans sektörüne, sağlık hizmetlerinden tarıma kadar geniş bir alanda etkisini gösterdiğini aktaran Arslan, bu yeni dönüşümün insan hayatını kolaylaştıran yeniliklerin yanı sıra yeni güvenlik risklerini de beraberinde getirdiğini ifade etti.

"Siber savaşlar yeni nesil güvenlik tehdidi"

Günümüzde savaşların artık yalnızca fiziksel alanlarda değil, dijital ortamlarda da gerçekleştiğini belirten Arslan, siber savaşların geleceğin en önemli güvenlik tehditlerinden biri olduğunu söyledi. Elektronik sistemlerin, iletişim ağlarının ve veri altyapılarının savaşın bir parçası haline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Arslan, ülkelerin bu yeni tehditlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi.

Teknolojik bağımsızlığın ulusal güvenlik açısından hayati öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Hüseyin Arslan, dışa bağımlı sistemlerin ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekerek yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Programın sonunda Rektör Nedim Sözbir tarafından Hüseyin Arslan’a teşekkür belgesi takdim etti.