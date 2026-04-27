Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde, Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi ile Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen kongre kapsamında, Köyceğiz BİLSEM tarafından sunulan 3 bildiri daha önce kabul edilmişti. ’Geri Dönüştürülmüş Nesnelerden Müzik Üretimi’, ’Sürdürülebilir Sesler’ ve ’Geri Dönüşümden Yapay Zeka ile Müzik’ başlıklı çalışmalar, yapılan hakem değerlendirmeleri sonucunda bilimsel süreci başarıyla geçerek sunum yapmaya hak kazandı.

Kongreye katılan üç öğrenci, hazırladıkları projeleri akademik bir ortamda sunarak alanlarında önemli katkılar ortaya koydu. Öğrencilerin elde ettiği bu başarı, hem eğitim kurumunda hem de ilçe genelinde memnuniyetle karşılandı. Köyceğiz BİLSEM’in bilim ve sanat alanında yürüttüğü çalışmaların, öğrencilerin akademik ve sanatsal gelişimine katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi.