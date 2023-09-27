Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Malatya genelinde market ve fırınlarda etiket gramaj ve hijyen denetimleri gerçekleştiriyor.MALATYA (İGFA) - İl genelinde faaliyet gösteren market ve fırınlarında Ticaret İl Müdürlüğü ile müşterek olarak yapılan denetimlerde işyerlerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, üretilen ekmek ve ürünlerin gramajları, işyerlerinin hijyen belgeleri, son kullanma tarihleri ile fiyat etiketleri gibi konularda denetimler yapılıyor.

Malatya'da yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hizmet verilmesi amacıyla denetimlerini 7/24 esasına göre aralıksız bir şekilde sürdüren ekipler ‘6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’ kapsamında kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler uyguluyor.Ekipler denetimler sırasında ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatlarını arasında herhangi bir farklılığın olup olmadığını da denetliyor.

Ayrıca yetkililer market ve fırınlarda olası bir durum karşısında vatandaşların 444 51 44 ve Alo 153 nolu telefon numaralarını arayabileceklerini belirttiler.